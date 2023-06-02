İstanbul merkezli 4 ilde çete operasyonu: 20 gözaltı

İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda, Kadıköy, Çekmeköy ve Sancaktepe ilçelerinde iş yerlerine çökerek zorla senet imzalatan, yağma olaylarına karışan ve cinayete teşebbüsten aranan çete üyesi 20 kişi yakalandı.

İstanbul’un Kadıköy, Çekmeköy ve Sancaktepe ilçelerinde tehdit eden, Kadıköy ilçesinde bir restorana ortak etme bahanesiyle iş yeri sahibine zorla senet imzalattıkları ileri sürülen Ö.Ç. liderliğindeki çıkar maksatlı suç ağı tespit edildi.

Savcılıkça yürütülen soruşturma çerçevesinde harekete geçen İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, Ö.Ç.’nin de aralarında olduğu 20 çete mensubunun yakalanması için bu sabah İstanbul, Ağrı, İzmir ve Muğla’da eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonlarda Ö.Ç. ve beraberindeki 20 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Bu kişilere ait evlerde ve iş yerlerindeki aramalarda ise 3 ruhsatsız tabanca, farklı çaplarda 231 mermi ve 335 bin lira değerinde farklı şahıslara ait 6 çek-senet ele geçirildi.

Yakalanan şüpheliler sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

Zanlılar hakkında başlatılan adli tahkikat işlemlerinin devam ettiği aktarıldı.