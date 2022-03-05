İstanbul merkezli 3 ilde tefeci operasyonu: 8 şüpheli yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin tefecilere yönelik 3 ilde düzenlediği operasyonda 8 şüpheli yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, vatandaşları borçlandırıp baskı, cebir ve şiddet yoluyla haksız kazanç sağlayan ‘tefecilere’ yönelik çalışma gerçekleştirdi. Yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul’un Maltepe ilçesinde 2 Eylül 2020 tarihinde “Nitelikli Yağma-Çek, Senet tahsilatı”, “Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Bırakma”, “Tefecilik”, “Kasten Yaralama” ve “6136 SKM” suçlarına karışan 8 şüpheli tespit edildi. Çete üyelerinin tespiti için uzun süre devam eden teknik ve fiziki takibin ardından zanlıların yakalanması için geçtiğimiz çarşamba günü İstanbul, Ankara ve Sakarya’da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Baskınlarda 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Evlerde yapılan aramalarda; mağdur vatandaşlara ait senetler, silah ve bu silahlara ait mühimmat ile 74 şişe kaçak alkol ele geçirildi.

Operasyon kapsamında yakalanan 8 şüpheli İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Zanlılar emniyetteki ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından dün adli makamlara sevk oldu. Mahkemeye çıkarılan ve savunmaları alınan şüphelilerin 3’ü tutuklanarak cezaevine konuldu. 5 kişi hakkında ise adli kontrol hükümleri uyarınca serbest bırakıldı.