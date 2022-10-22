İstanbul merkezli 3 ilde "oyuncu ajansı" dolandırıcılığı operasyonu

Oyuncu ajansı adı altında sahte internet sitesi kurarak vatandaşları dolandıran şüphelilere yönelik İstanbul merkezli 3 ilde operasyon düzenlendi. Operasyonda 6 kişi yakalanırken, çok sayıda cep telefonu, sim kart, bilgisayar, banka kartı ve yüklü miktarda nakit para ele geçirildi.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele ekiplerince; şüpheli şahısların sahte web sitesi kurarak dizi ve filmlerde rol alıp oyuncu olmak isteyen vatandaşları dolandırdığı bilgisi alındı. Alınan bilgi üzerine harekete geçen jandarma ekipleri söz konusu siteyi incelemeye aldı. Şüphelilerin sahte ajans ve sahte web sitesi kurduğu, dizi ve filmlerde oynayarak oyuncu olmak isteyen vatandaşlardan kayıt ücreti adı altında para aldığı, bu paraları başka hesaplara aktardıkları, dolandırıldığını anlayan şahısların sistemden çıkış yapmak istemesi üzerine daha fazla para istedikleri tespit edildi.

3 ayrı adrese eş zamanlı operasyon

Jandarma ekipleri tarafından yapılan GSM kayıtları, banka hesap hareketleri, ATM çekim görüntüleri, sosyal medya araştırmaları ve yaklaşık 2 ay süren fiziki takip neticesinde; şüphelilerin kimlik ve adres bilgileri belirlendi. İstanbul, Eskişehir ve Mardin illerinde bulunan 3 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler çok sayıda cep telefonu, sim kart, bilgisayar, banka kartı ve yüklü miktarda nakit para ele geçirdi. Yakalanan 6 şüpheli şahıs, “Nitelikli Dolandırıcılık Suçunu Bilişim Sistemlerini Kullanarak İşlemek” suçundan çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.