İstanbul merkezli 3 ilde FETÖ’nün emniyet yapılanmasına yönelik operasyon: 16 gözaltı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ’nün emniyet mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında, sözde mahrem imamların eşi oldukları belirlenen 16 şüpheli, 3 ilde düzenlenen operasyonla yakalandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında, FETÖ/PDY terör örgütünün emniyet mahrem yapılanması içerisinde yer aldığına dair veri kaydı tespit edilen ve örgütsel mensubiyetlerine dair Bylock kullanmak, itirafçı beyanı gibi başkaca deliller elde edilen sözde emniyet mahrem imamı eşi 18 şüpheli belirlendi, 18 şüpheliye yönelik İstanbul merkezli 3 farklı ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. 16 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Diğer 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik yakalama çalışmalar ise sürüyor.