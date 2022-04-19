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İstanbul merkezli 3 ilde FETÖ operasyonu: Örgüt içindeki 12 "mahrem imam" için gözaltı kararı
Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’ndaki (FETÖ/PDY) 12 "mahrem imam"a yönelik İstanbul merkezli 3 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı. İstanbul, Erzurum ve Bayburt’ta düzenlenen operasyonlarda çok sayıda örgüt üyesinin yakalandığı belirtildi.
Asayiş 19.04.2022, 07:57
Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’ndaki (FETÖ/PDY) 12 "mahrem imam"a yönelik İstanbul merkezli 3 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı. İstanbul, Erzurum ve Bayburt’ta düzenlenen operasyonlarda çok sayıda örgüt üyesinin yakalandığı belirtildi.