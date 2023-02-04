İstanbul merkezli 3 ilde dolandırıcılık operasyonu: 13 şüpheli yakalandı

Vatandaşların sosyal medya hesaplarını ele geçirerek kendilerine para gönderilmesini sağlayan dolandırıcılara İstanbul merkezli 3 ilde operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda 13 şüpheli yakalandı. Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 4’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından ‘dolandırıcılık’ suçu ile ilgili yürütülen çalışmalar kapsamında, vatandaşların sosyal medya hesaplarını ele geçirerek bu hesaplar üzerinden para kazanmak vaadiyle dolandırıcılık amaçlı banka hesap numaralarıyla paylaşımlar yapan şüpheliler tespit edildi. Bu paylaşımlara inanan vatandaşların yakınları ile görüştüklerini düşünerek verilen banka hesaplarına para gönderimi yaptıkları ve dolandırılarak mağdur edildikleri çalışmalar kapsamında belirlendi.

Tespit edilen şüphelilere yönelik 31 Ocak’ta İstanbul merkezli Diyarbakır, Mersin ve Antalya’da eşzamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon sonucunda 13 şüpheli yakalanırken çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1’i serbest bırakılırken, 4’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi. 8 şahıs ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.