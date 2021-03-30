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İstanbul merkezli 25 ilde FETÖ’nün TSK yapılanmasına yönelik eş zamanlı operasyon

İstanbul merkezli 25 ilde Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ)’nün Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma sonrası eş zamanlı operasyon düzenlendi. Aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 115 şüphelinin yakalanmasına yönelik başlatılan operasyonda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

Asayiş 30.03.2021, 02:53
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İstanbul merkezli 25 ilde FETÖ’nün TSK yapılanmasına yönelik eş zamanlı operasyon

İstanbul merkezli 25 ilde Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ)’nün Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma sonrası eş zamanlı operasyon düzenlendi. Aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 115 şüphelinin yakalanmasına yönelik başlatılan operasyonda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca, FETÖ’nün TSK yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, örgüt içi haberleşme amacıyla kullanılan ankesör veya sabit hatlardan arananların tespit edilmesi, itirafçı beyanları ve yapılan teşhisler üzerine aralarında muvazzaf, emekli, meslekten ihraç edilen ve istifa eden askerlerin de bulunduğu 115 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul merkezli 25 ilde Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ)’nün Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma sonrası eş zamanlı operasyon düzenlendi. Aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 115 şüphelinin yakalanmasına yönelik başlatılan operasyonda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. Operasyon ile ilgili çalışmalar sürüyor.
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