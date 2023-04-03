İstanbul merkezli 2 ilde terör operasyonu: 19 gözaltı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında PKK/KCK terör örgütünün kırsal alanına eleman aktardıkları tespit edilen 19 şüpheli İstanbul ve İzmir’de düzenlenen operasyonla yakalandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, bazı şüphelilerin PKK/KCK terör örgütünün gençlik yapılanması Devrimci Gençlik Hareketi (DGH) içerisinde İstanbul’da faaliyet gösterdikleri, örgütün kırsal alanına eleman aktarımı faaliyetinde bulundukları ve yapılan iletişim tespitinde suç unsuru görüşmeleri yaptıkları belirlendi.

19 şüpheli yakalandı

İstanbul’un Esenyurt, Kağıthane ve Beylikdüzü’nde, ayrıca İzmir’de tespit edilen 22 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 19 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdürüldüğü öğrenildi.