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İstanbul merkezli 19 ilde kalpazan çetesine düzenlenen operasyonlarda, son günlerde piyasaya yüklü miktarda sahte para süren 83 şüpheliden 50’si yakalanarak gözaltına alındı.
İstanbul merkezli 19 ilde kalpazan çetesine düzenlenen operasyonlarda, son günlerde piyasaya yüklü miktarda sahte para süren 83 şüpheliden 50’si yakalanarak gözaltına alındı.
Asayiş 18.02.2022, 12:10
İstanbul merkezli 19 ilde kalpazan çetesine düzenlenen operasyonlarda, son günlerde piyasaya yüklü miktarda sahte para süren 83 şüpheliden 50’si yakalanarak gözaltına alındı.