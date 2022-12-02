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Kütahya İl Tarım Müdürlüğü personeli Tekirdağ’ da Uygulamalı Çiftçi Okulları istişare toplantısına katıldı
İstanbul merkezli 15 ilde hayali ihracat yaparak kamuyu 73 milyon lira zarara uğratan şahıslara yönelik gerçekleştirilen operasyonda, aralarında gümrük memurlarının da bulunduğu 39 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul merkezli 15 ilde hayali ihracat yaparak kamuyu 73 milyon lira zarara uğratan şahıslara yönelik gerçekleştirilen operasyonda, aralarında gümrük memurlarının da bulunduğu 39 şüpheli gözaltına alındı.
Asayiş 02.12.2022, 12:24
İstanbul merkezli 15 ilde hayali ihracat yaparak kamuyu 73 milyon lira zarara uğratan şahıslara yönelik gerçekleştirilen operasyonda, aralarında gümrük memurlarının da bulunduğu 39 şüpheli gözaltına alındı.