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İstanbul merkezli 15 ilde hayali ihracat operasyonu: 39 gözaltı

İstanbul merkezli 15 ilde hayali ihracat yaparak kamuyu 73 milyon lira zarara uğratan şahıslara yönelik gerçekleştirilen operasyonda, aralarında gümrük memurlarının da bulunduğu 39 şüpheli gözaltına alındı.

Asayiş 02.12.2022, 12:32
İstanbul merkezli 15 ilde hayali ihracat operasyonu: 39 gözaltı

İstanbul merkezli 15 ilde hayali ihracat yaparak kamuyu 73 milyon lira zarara uğratan şahıslara yönelik gerçekleştirilen operasyonda, aralarında gümrük memurlarının da bulunduğu 39 şüpheli gözaltına alındı.

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