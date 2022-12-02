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Kütahya İl Tarım Müdürlüğü personeli Tekirdağ’ da Uygulamalı Çiftçi Okulları istişare toplantısına katıldı
İstanbul merkezli 15 ilde hayali ihracat operasyonu: 39 gözaltı
İstanbul merkezli 15 ilde hayali ihracat yaparak kamuyu 73 milyon lira zarara uğratan şahıslara yönelik gerçekleştirilen operasyonda, aralarında gümrük memurlarının da bulunduğu 39 şüpheli gözaltına alındı.
Asayiş 02.12.2022, 12:32
İstanbul merkezli 15 ilde hayali ihracat yaparak kamuyu 73 milyon lira zarara uğratan şahıslara yönelik gerçekleştirilen operasyonda, aralarında gümrük memurlarının da bulunduğu 39 şüpheli gözaltına alındı.