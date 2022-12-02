İstanbul merkezli 15 ilde "hayali ihracat" operasyonu: 39 gözaltı

Hayali ihracat yaparak kamuyu 73 milyon lira zarara uğratan şahıslara yönelik gerçekleştirilen operasyonda, aralarında gümrük memurlarının da bulunduğu 39 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen hayali ihracata dayalı rüşvet soruşturmasında büyük bir vurgun ortaya çıktı.

Savcılık tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde harekete geçen Mali Suçlarla Mücadele Şubesine bağlı ekipler, hayali ihracat ile ilgili yapılan teknik ve fiziki takip sonucu 12 gümrük memurunu belirledi.

Hazırlanan Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Müfettişliği raporu neticesinde tespiti yapılan suçlara karışarak kamuyu yaklaşık 73 milyon TL zarara uğratan toplamda farklı Gümrük Müdürlüklerinde görevli 12 gümrük memuru, 11 gümrük müşaviri ve 29 firma sahibi olmak üzere 52 şahsa yönelik geniş çaplı operasyon başlatıldı. İstanbul, Ankara, Mersin, Edirne, Antalya, Artvin, Gaziantep, Adana, Nevşehir, Malatya, Muğla, Balıkesir, Batman, İzmir ve Manisa’da yapılan eş zamanlı baskınlarda, aranan 52 şüpheliden 39’u yakalanarak gözaltına alındı.

Operasyon çerçevesinde ev ve işyerlerinde gerçekleştirilen aramalarda çok sayıda belge ve evrak ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Firari 13 şüphelinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği belirtildi.