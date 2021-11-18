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İstanbul merkezli 13 ilde kaçak nargile tütünü operasyonu

İstanbul merkezli 13 ilde düzenlenen kaçak nargile tütünü operasyonunda 10 ton ürün, bin 870 paket kaçak sigara, 291 bin 616 dal dolu makaron ile bin 250 tane puro ele geçirildi. Dün yapılan eş zamanlı baskınlarda, kaçak tütün mamulleri ile bağlantılı 46 şüphelinin yakalandığı bildirildi.

Asayiş 18.11.2021, 09:24
İstanbul merkezli 13 ilde kaçak nargile tütünü operasyonu

İstanbul merkezli 13 ilde düzenlenen kaçak nargile tütünü operasyonunda 10 ton ürün, bin 870 paket kaçak sigara, 291 bin 616 dal dolu makaron ile bin 250 tane puro ele geçirildi. Dün yapılan eş zamanlı baskınlarda, kaçak tütün mamulleri ile bağlantılı 46 şüphelinin yakalandığı bildirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tütün mamulleri kaçakçılığının önlenmesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında dün yeni bir çalışma gerçekleştirdi. İstanbul merkezli 13 ilde 63 adrese gerçekleştirilen operasyonlarda 46 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Belirlenen adreslerde yapılan aramalarda piyasa değeri yaklaşık 4 milyon lirayı bulan 10 ton 10 kilogram nargile tütünü, 955 kilogram tütün, 700 bin 800 dal boş makaron, 291 bin 616 dal dolu makaron, 360 adet sökülmüş TAPDK belgesi, 4 ayrı sigara dolum makinesi, 1.160 litre gliserin, 861 litre nargile tütünü aroması, bin 250 adet puro, bin 870 paket kaçak sigara, 700 adet elektronik sigara likidi, 89 bin 130 adet nargile tütün ambalaj malzemesi, elektronik hamur yoğurma makineleri, elektronik poşet vakumlama makineleri, 15 binin üzerinde kaçak nargile tütün etiketi, 7 kantar ve hassas terazi, imalatta kullanılan 12 kazan ve 1 varil ele geçirildi.

Evlerinin odalarını imalathaneye çevirip, peynir tenekeleriyle sevkiyat yapmışlar

Emniyet ekipleri tarafından yapılan teknik ve fiziki takip sonucu 13 ilde organize şekilde faaliyet gösterdikleri belirlenen şebeke üyelerinin, polise yakalanmamak için ikametlerinin odalarını sahte ve kaçak nargile tütünü imalathanesine dönüştürdükleri ortaya çıktı. Peynir tenekeleri, çay paketleri, oyuncak ve kırtasiye malzemeleri arasına gizledikleri kaçak tütünlere ise yasal kargo görünümü vererek illegal yollarla piyasaya sürdükleri ve yüksek miktarda haksız kazanç elde ettikleri belirlendi.

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