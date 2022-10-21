İstanbul merkezli 10 ilde sağlık yolsuzluğu operasyonu: 50 gözaltı

SGK Başkanlığına fatura edilen ilaçları ve sağlık malzemelerini yabancı uyruklu kişilere satarak kamuyu dolandırdıkları iddia edilen devlet hastanesi çalışanlarının da aralarında bulunduğu şebeke, İstanbul merkezli 10 ilde yapılan operasyonla çökertildi. Operasyonda 13 sağlık çalışanının da aralarında bulunduğu 56 şüpheliden 50’si yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul Mali Suçlarla Mücadele ekipleri, bir şebekenin, ülke genelinde devlet hastanelerinden kaçırılan çok sayıda malzemeyi örgüte aktararak yabancı uyruklu kişilere sattığını ve bu yöntemle kamuyu yüklü miktarda zarara uğrattığını belirledi. Emniyet ekipleri, yürütülen soruşturma çerçevesinde, uzun süredir devam eden teknik ve fiziki takibin sonunda “Nitelikli Dolandırıcılık (Sağlık Yolsuzluğu)” suçu ile ilgili yürütülen çalışmalarda, örgütlü olarak söz konusu yöntemle toplam 71 olay tek tek tespit edildi. Şebeke olarak hareket etikleri saptanan 13 sağlık çalışanının da aralarında bulunduğu 56 şüpheli belirlendi.

56 kişi arasında dönen çarkta büyük vurgun saptandı

Yapılan tespit ve delillerin ardından zanlıların yakalanması için bu sabah saatlerinde harekete geçen Mali Polis, İstanbul merkezli 10 ilde eş zamanlı operasyon başlattı. Operasyonlarda, kurdukları kirli çark üzerinden SGK Başkanlığına fatura edilen ilaçları ve sağlık alanında kullanılan çeşitli malzemeleri kendi üzerine geçirerek kamuyu dolandırdıkları iddia edilen şebeke mensubu 50 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında ayrıca operasyonla birlikte 17’si İstanbul’da olmak üzere toplam 28 sağlık kuruluşunda denetimler gerçekleştirildi. Bu sağlık merkezlerinde, zanlıların kaldıkları ikamet, işyeri ve araçlarında yapılan aramalarda çok sayıda yasadışı ilaç ve tıbbi malzeme ele geçirildi.

Devlet hastanelerinden kaçırılan malzemeler yabancılara satılmış

Polis ekiplerince yapılan incelemede, devlet hastanesi çalışanı şebeke üyelerinin, SGK Başkanlığına fatura edilen ilaçları ve sağlık alanında kullanılan çeşitli malzemeleri kendi üzerine geçirerek kamuyu dolandırdıkları ve yüklü miktarda vurgun yaptıkları saptandı. Bu yöntemle ülke genelinde devlet hastanelerinden kaçırılan çok sayıda malzemenin söz konusu örgüte kazandırılarak yabancı uyruklu şahıslara satıldığı ve bu suretle yüksek miktarda kamu zararı oluştuğu belirlendi.

Soruşturma kapsamında 10 ilde düzenlenen operasyonla yakalanan 56 şüpheliden 50’sin İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldüğü bildirildi. Şebekenin firari 6 üyesinin yakalanması için operasyonların devam ettiği aktarıldı.