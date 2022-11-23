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Bakan Soylu deprem bölgesinde: "Biraz sonra elektrik ile ilgili herhangi bir kesinti söz konusu olmayacak"
Bursa Valisi Canbolat: "Bursa’mızda da hissedilen 5.9 büyüklüğündeki depremde olumsuz bir durum yoktur"
İstanbul Mecidiyeköy’de 15 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası yaşandı, çok sayıda yaralı var
İstanbul Mecidiyeköy’de 15 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası yaşandı, çok sayıda yaralı var
Asayiş 23.11.2022, 01:37
İstanbul Mecidiyeköy’de 15 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası yaşandı, çok sayıda yaralı var