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İstanbul Maltepe’de işçilerin kaldığı konteynerde yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

İstanbul Maltepe’de işçilerin kaldığı konteynerde yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Asayiş 25.12.2022, 10:46
İstanbul Maltepe’de işçilerin kaldığı konteynerde yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

İstanbul Maltepe’de işçilerin kaldığı konteynerde yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

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