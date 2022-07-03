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İstanbul Maltepe’de bir gecekonduda yangın çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle bitişikteki bir gecekonduya ve 2 katlı binaya da sıçrarken, itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.
İstanbul Maltepe’de bir gecekonduda yangın çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle bitişikteki bir gecekonduya ve 2 katlı binaya da sıçrarken, itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.
Asayiş 03.07.2022, 14:44
İstanbul Maltepe’de bir gecekonduda yangın çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle bitişikteki bir gecekonduya ve 2 katlı binaya da sıçrarken, itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.