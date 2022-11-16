İstanbul Mahmutbey Gişelerinde kaçak göçmen yakalandı

TEM Otoyolu Mahmutbey Gişeleri bölgesine Sırbistan’a kaçmak üzere Edirne’ye giden kaçak göçmen yakalandı. Göçmenleri 3 bin TL karşılığında Edirne’ye götüren araç sürücüsü adliyeye sek edildi.

TEM Otoyolu Mahmutbey Gişeler bölgesinde dün 23.50 sıralarında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri şüphe üzerine durdurulan bir araçta kontrol yapıldı. Kontrolde, araçta üçü çocuk toplamda 5 yabancı uyruklu şansın olduğu görüldü. Şahıslar ve araç sürücüsü Y.I. gözaltına alındı. Yapılan incelemede; şahısların Y.I. isimli şahıs ile Edirne’ye götürmesi karşılığında 3 bin TL karşılığında anlaştıkları, Edirne’den Sırbistan’a kaçacakları belirlendi. Şüpheli Y.I. "Göçmen Kaçakçılığı" suçundan bugün adli makamlara sevk edildi.