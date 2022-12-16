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İstanbul Levent’te bir alışveriş merkezinin çatısında yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

İstanbul Levent’te bir alışveriş merkezinin çatısında yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Asayiş 16.12.2022, 12:56
İstanbul Levent’te bir alışveriş merkezinin çatısında yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

İstanbul Levent’te bir alışveriş merkezinin çatısında yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

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