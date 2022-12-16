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EGM: "Diyarbakır-Mardin karayolunda meydana gelen saldırıya ilişkin provokatif içerikli paylaşımlarda bulunan 12 hesap tespit edildi”
İstanbul Levent’te bir alışveriş merkezinin çatısında yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
İstanbul Levent’te bir alışveriş merkezinin çatısında yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Asayiş 16.12.2022, 12:56
İstanbul Levent’te bir alışveriş merkezinin çatısında yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.