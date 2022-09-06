İstanbul, İzmir ve Tekirdağ ’da silah operasyonu: 23 gözaltı

Tekirdağ merkezli 3 ilde düzenlenen silah ve mühimmat operasyonunda 23 kişi gözaltına alındı.

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğünce "Yasadışı Silah ve Mühimmat Ticareti Suçu" ile mücadeleye yönelik olarak yürütülen soruşturma çerçevesinde yapılan yakalamalar ve Tekirdağ merkezli 3 ilde (Tekirdağ, İstanbul, İzmir) 30 şahsa yönelik 30 ikamet ve 1 iş yerine operasyon gerçekleştirildi. Yapılan operasyon, 11 adet tabanca, 13 adet şarjör, bin 747 adet farklı ebatlarda fişek, 5 adet av tüfeği, 122 adet av tüfeği fişeği, 3 adet kuru sıkı tabanca, 4 adet kuru sıkı tabanca şarjörü, 89 adet Kuru sıkı tabanca fişeği ele geçirildi.

Bu çerçevede yakalanan şüpheli 23 şahıs hakkında 6136 SKM ve 2521 SKM suçlarından adli/idari işleme başlatıldı. Firari şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.