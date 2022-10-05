İstanbul ile Diyarbakır’da kalpazanlık ve tefecilik çetesine operasyon: 17 gözaltı

İstanbul ve Diyarbakır’da düzenlenen operasyonda, piyasaya sahte para süren, yasadışı silah ticaretinde bulunan ve kendilerine borçlu olan kişileri şebeke içindeki kadınları kullanarak tuzağa düşüren tefecilik çetesi çökertildi. Bakırköy başta olmak üzere birçok ilçede faaliyet gösteren liderliğini T.İ.’nin yaptığı çetenin 17 üyesi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde, İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan 6 aylık teknik ve fiziki takibin ardından, Bakırköy başta olmak üzere birçok ilçede piyasaya sahte para süren, silah ticareti yaparak haksız gelir elde eden, borçlu ve gasp etmek istedikleri kişileri örgüte üye kadınları kullanarak tuzağa düşüren, kumar ve borcu olan şahısları; kendilerinin ve ailelerinin evlerine, işyerlerine giderek ölümle tehdit bir suç örgütü tespit edildi.

Çetenin suç dosyası kabarık

Elebaşılığını T.İ. adlı zanlının yaptığı, bu kişiyle iltisaklı C.İ., M.İ., ve A.İ. adlı diğer şüphelilerin de olduğu 17 kişilik suç ağının, kendilerinden şikayetçi olan kişilerin ailelerini arayıp ölüm tehdidinin yanı sıra husumetli oldukları şahısların işyerlerini kurşunlatma gibi toplamda 16 eylemde bulundukları tespit edildi. Hazırlıklarını tamamlayan emniyet ekipleri, 30 Eylül’de suç örgütüne yönelik İstanbul ve Diyarbakır’da özel harekat timlerinin de katıldığı eş zamanlı operasyon düzenledi.

Ruhsatsız silahlar, sahte dolarlar ve çok sayıda çek ve senet ele geçirildi

Yürütülen soruşturma çerçevesinde söz konusu suç ağına gerçekleştirilen operasyonlarda 29 adrese baskın düzenlendi. Tefecilik yaptıkları ve piyasaya sahte para sürdükleri tespit edilen çetenin çökertilmesi için başlatılan operasyonda 17 şüphelinin yakalandığı bildirildi. Onlarca vatandaşı mağdur eden suç şebekesinin milyonlarca lira haksız kazanç sağladığı tespit edildi. Operasyon çerçevesinde çete üyelerinin ikametlerinde yapılan aramalarda 4 ruhsatsız tabanca, bu silahlara ait 100 fişek, sahte olduğu değerlendirilen 3 bin 100 Amerikan doları ile çok sayıda çek ve senet ele geçirildi.

Çete lideri de dahil 12 şüpheli tutuklandı

Gözaltına alınan zanlılar sorgulanmak üzere İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şubesine getirildi. Burada 4 gün boyunca ifadeleri alınan suç ağı üyelerinin sorgusu dün tamamlandı. Şüphelilerden 2’si emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlarca serbest bırakıldı, geri kalan 15 şüphelinin adliyeye sevk edildiği öğrenildi. Zanlılar arasındaki 3 kişiye “adli kontrol” hükümleri uygulanırken, aralarında suç örgütü lideri T.İ. ile örgütle bağlantılı C.İ., M.İ., ve A.İ. isimli şahısların da bulunduğu 12 şahıs ise tutuklanarak cezaevine konuldu.