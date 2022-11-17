İstanbul Havalimanı’nda valizin demir çubuklarına gizlenmiş kokain bulundu

İstanbul Havalimanı’nda valizinin demir çubuklarına gizlenmiş şekilde 980 gram uyuşturucu ele geçirildi.

İstanbul Havalimanı Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü’ne bağlı NARKOKİM ekipleri tarafından Cancun (Meksika)-İstanbul ve sonrasında Kopenhag’a devam edecek olan uçağa yönelik risk analizi çerçevesinde yapılan arama yapıldı. Narkotik dedektör köpeklerinin aşırı tepki vermesi üzerine şüpheli görülen valiz x-ray taramasına tabi tutuldu. Şüpheli yoğunluk tespit edilen valiz tekrar banda konularak bagaj alım kısmına yönlendirildi. Eşzamanlı olarak şüpheli görülen şahsın bilgisi, transit aktarma merkezinde hazır bekleyen ekiplere bildirildi. Şüpheli şahıs bagaj alım kısmında Gümrük Muhafaza ekiplerince, valizi alırken yakalandı. Şahsın üst ve eşya araması sonucunda valizlerinin çekçek demirlerinin içine gizlenmiş şekilde toplam 980 gram kokain ele geçirildi.

Yakalanan şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatılırken olayla ilgili soruşturmaya Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığınca devam ediliyor.