İstanbul Havalimanı’nda valizin demir çubuklarına gizlenmiş kokain bulundu

İstanbul Havalimanı’nda, valizin demir çubuklarına gizlenmiş şekilde 980 gram uyuşturucu ele geçirildi.

İstanbul Havalimanı Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğüne bağlı Narkotik Kısım Amirlikleri (NARKOKİM) ekipleri tarafından, Cancun (Meksika)-İstanbul ve sonrasında Kopenhag’a devam edecek olan uçağa, risk analizi çerçevesinde arama yapıldı. Narkotik dedektör köpeklerinin aşırı tepki vermesi üzerine şüpheli görülen valiz, x-ray taramasına tabi tutuldu. Şüpheli yoğunluk tespit edilen valiz, tekrar banda konularak bagaj alım kısmına yönlendirildi. Eşzamanlı olarak şüpheli görülen şahsın bilgisi, transit aktarma merkezinde hazır bekleyen ekiplere bildirildi. Şüpheli, valizi alırken bagaj alım kısmında gümrük muhafaza ekiplerince yakalandı. Şahsın üst ve eşya araması sonucunda, valizlerinin çekçek demirlerinin içine gizlenmiş şekilde toplam 980 gram kokain ele geçirildi. Yakalanan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Olayla ilgili soruşturmaya Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığınca devam ediliyor.