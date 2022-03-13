İstanbul Havalimanı’nda uyuşturucu operasyonu

İstanbul Havalimanı’nda Gümrük Muhafaza ekiplerince yapılan operasyonlarda kargo gönderileri içerisinde halıya ve tekstil ürünlerine emdirilmiş vaziyette uyuşturucu madde ile 220 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

İstanbul Havalimanı Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü NARKOKİM ekiplerince yapılan risk analizi neticesinde Avustralya, Suudi Arabistan ve Kanada’ya gönderilen 3 kargo gönderisi şüpheli olarak belirlendi ve Narkotik Dedektör Köpekler marifetiyle ayrıntılı kontroller gerçekleştirildi. Gönderilerden ilkinde Avustralya’ya gönderilmek istenen halıya dedektör köpeklerin yoğun tepki vermeleri üzerine paket açılarak halının bir yüzünün kaplanmış gibi olduğu görüldü ve uyuşturucunun halıya emdirilmiş olabileceği düşünülerek halıdan alınan örnek uyuşturucu test kitiyle analiz edildiğinde uyuşturucu madde sonucu verdi.

Şüpheli görülen diğer kargo gönderisi ise içerisinde kıyafet olduğu beyan edilen ve Kanada’ya gönderilmek istenen bir paketti. Yapılan arama sonucunda dedektör köpeklerden alınan yoğun tepki üzerine paket açıldı ve içerisinde kazak, mont, pantolon vb. gibi kıyafetlerin astarına dikilmiş vaziyette kumaş parçaları bulundu. Kumaştan alınan parçanın uyuşturucu test kiti analizinde uyuşturucu sonucu alındı. Son paket ise, Suudi Arabistan’a gönderilen ve yapı malzemesi olarak beyan edilen eşyanın olduğu kargo gönderisiydi. Dedektör köpeklerin yoğun tepki verdiği paket açıldığında içerisinde 36 adet rulo şeklinde yapı malzemesi olduğu görüldü. Rulolar açıldığında malzemenin içine poşetlerle hap gizlendiği anlaşıldı. Numune olarak alınan hap uyuşturucu ve kimyasal madde tespit cihazında analiz edildiğinde hapların uyuşturucu olduğu tespit edildi. Detaylı arama sonucunda 220 bin adet hap ele geçirildi.

Ele geçirilen uyuşturucu maddelere ilişkin yürütülen soruşturmalar savcılık nezdinde devam ediyor.