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İstanbul Havalimanı’nda kilolarca kokain ele geçirildi

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza Narkokim ekiplerince İstanbul Havalimanı’nda gerçekleştirilen üç ayrı operasyonda 58 kilo 297 gram kokain ele geçirildi.

Asayiş 25.05.2022, 11:22
İstanbul Havalimanı’nda kilolarca kokain ele geçirildi

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza Narkokim ekiplerince İstanbul Havalimanı’nda gerçekleştirilen üç ayrı operasyonda 58 kilo 297 gram kokain ele geçirildi.

İstanbul Havalimanı Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince yürütülen uyuşturucu kaçakçılığı ile mücadele faaliyetleri çerçevesinde İstihbarat Bilgi Sistemi ve Varış Öncesi Yolcu Bildirim Sistemi üzerinden havayoluyla seyahat eden yolculara ilişkin risk analizi çalışması yapıldı. Yapılan çalışmalar neticesinde üç farklı operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen ilk operasyonda, Burkina Faso’nun başkenti Ouagadougou’dan İstanbul’a gelecek olan uçakla seyahat eden Sierra Leone uyruklu bir şahıs şüpheli olarak değerlendirilip takibe alındı. Hava Takip Sistemi’nden izlenerek uçağın yanaşacağı körükte önlem alan Narkokim ekipleri tarafından uçak kapısında yapılan pasaport kontrolünde şüpheli şahıs tespit edildi. Şahsın beraberinde bulunan çantalar ile uçak altına verilen bagajlarının narkotik dedektör köpekleri ile kontrolü esnasında köpeklerin tepki vermesi üzerine valizler x-ray taramasından geçirildi ve şüpheli bir yoğunluk tespit edildi. Narkokim ekiplerince şahsın valizinde yapılan aramada 10 paket içerisinde 23,410 kilogram kokain ele geçirildi. Operasyonu derinleştiren Gümrük Muhafaza ekipleri, yolcuyu havalimanı dışında karşılayacak başka bir şahsı da tespit etti. Şüpheli şahsın evinde yapılan aramada ise 25 pakette 28,287 kilogram kokain olmak üzere toplamda 51,697 kilogram kokain ele geçirildi.

Gümrük Muhafaza ekiplerince gerçekleştirilen ikinci operasyonda, İstanbul’dan Avustralya’ya gönderilmek istenen bir kargo riskli olarak değerlendirildi. Yapılan detaylı incelemede silindir şeklinde makine parçasının içerisine gizlenmiş halde 3,472 kilogram kokain ele geçirildi.

Son olarak gerçekleştirilen operasyonda ise ekipler, Brezilya’dan İstanbul’a gelen uçakta seyahat eden yabancı uyruklu bir şahsı takibe aldı. Şüpheli şahsın üst aramasında her iki bacağında bantlarla sarılmış halde şeffaf poşetler içinde 3,128 kilogram kokain bulundu.

Gümrük Muhafaza Narkokim ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlarda gözaltına alınan 14 kişiden 6’sı tutuklandı. Olaylara ilişkin yürütülen soruşturmalar devam ediyor.

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