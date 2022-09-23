İstanbul Havalimanı’nda arka arkaya uyuşturucu operasyonları

İstanbul Havalimanı’nda son 1 hafta içerisinde uyuşturucu kaçakçılığı ile mücadele çalışmaları çerçevesinde gerçekleştirilen operasyonlarda toplam 28 kilo 122 gram uyuşturucu ele geçirildi.

İstanbul Havalimanı Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince yürütülen uyuşturucu kaçakçılığı ile mücadele faaliyetleri çerçevesinde, İstihbarat Bilgi Sistemi ve Varış Öncesi Yolcu Bildirim Sistemi üzerinden havayoluyla seyahat eden yolculara ilişkin risk analizi çalışması yapıldı. Yapılan çalışmalar neticesinde ilk olarak yurtdışından Türkiye’ye seyahat eden yabancı uyruklu bir yolcu şüpheli olarak değerlendirildi. Yolcuya ait valizler öncelikle tomografik bagaj cihazı ile 3 boyutlu olarak tarandı. Ardından detaylı fiziki arama yapıldı. Yapılan arama sonucunda şüpheli yolcuya ait valizde bulunan eşyalar içerisinde kahve aroması görüntüsü verilmiş toplam 5 kilo 620 gram kokain ele geçirildi.

Uyuşturucuyu bacağına sarmış

Gerçekleştirilen diğer bir operasyonda ise şüpheli olarak değerlendirilen başka bir yolcu ve beraberindeki eşyalar detaylı aramaya tabi tutuldu. Yapılan x-ray taramasında herhangi bir suç unsuruna rastlanılmadı. Ancak şüpheli şahsın tedirgin hareketler sergilemesi Gümrük Muhafaza ekiplerinin gözünden kaçmadı. Şahsa yapılan fiziki üst aramasında bacak bölgesinde olağan dışı sertlik tespit edildi. Yapılan kontrolde sağ ve sol bacağının etrafına sarılmış halde toplam 2 kilo 140 gram kokain yakalandı. Bacak bölgesine uyuşturucu gizleme yöntemini deneyen başka bir yolcuda da toplam 2 kilo 520 gram kokain ele geçirildi.

Valizin taban kısmından uyuşturucu çıktı

Gümrük Muhafaza ekipleri şüpheli olarak değerlendirilen başka bir yolcuyu takibe aldı. Yurtdışından Türkiye’ye gelip buradan başka bir ülkeye gidecek olan transit yolcunun valizinde yapılan x-ray taraması ve detaylı aramada valizin her iki taban kısmına gizlenmiş vaziyette 2 kilo 68 gram kokain ele geçirildi.

Yurtdışından gelen ve başka ülkeye seyahat edecek transit bir yolcu riskli olarak değerlendirildi. Şüpheli yolcuya ait valizin yine taban kısımlarına gizlenmiş olarak 10 kilo 820 gram Afyon sakızı ele geçirildi.

Narkotik köpekleri de operasyonlara katıldı, gitardan zehir çıktı

Gümrük Muhafaza ekiplerine hassas burunlarıyla büyük destek olan özel eğitimli narkotik köpekleri de yapılan operasyonlarda yer aldı. Gerçekleştirilen diğer bir operasyonda, yabancı uyruklu bir yolcunun seyahat güzergahı riskli olarak değerlendirildi. NarkoKİM ekipleri şüpheli şahsı ve beraberindeki eşyaları detaylı aramaya tabi tuttu. Yolcunun beraberinde getirdiği elektro gitardan da zehir çıktı. Gitarın içerisine gizlenmiş olan 2 kilo 280 gram kokain ele geçirildi.

Ayrıca yalnız yolcularda değil, havalimanına gelen kargoda da uyuşturucu maddeler tespit edildi. İstanbul Havalimanı kargo bölümünde gerçekleştirilen operasyonda riskli olarak değerlendirilen bir gönderi Gümrük Muhafaza ekiplerinin dikkatinden kaçmadı. Önce kargo x-ray cihazı ile kontrol edildi daha sonra da dedektör köpeklerle arandı. Söz konusu gönderinin içerisinde 4 paket halinde siyah poşetlere sarılmış toplam 2 kilo 674 gram ağırlığında esrar ele geçirildi. Operasyonlarda gözaltına alınan 10 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.