İstanbul Havalimanı çıkışında kaza, 1 kişi araçta sıkışarak yaralandı

İstanbul Havalimanı çıkışında navigasyona bakmak için yol kenarında duran otomobile vip taksi çarptı. Çarpışma sonucunda VİP taksi olduğu yerde ters dönerken duran otomobilin sürücüsü araçta sıkışarak yaralandı.

Kaza, 14.45 sıralarında İstanbul Havalimanı çıkışı Tayakadın Kavşağı mevkiinde meydana geldi. 35 AJP 216 plakalı otomobil sürücüsü İsmail Haşılcı, yok kenarında durarak nevigasyona bakmak istedi. Bu sırada aynı istikamette seyreden vip taksi, Haşılcı’nın kullandığı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisi ile taksi savrulurken, otomobil şoförü İsmail Haşılcı ise araç içerisinde sıkıştı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri kaza yeri ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri alırken itfaiye ekiplerinin uzun süren kurtarma çalışmaları sonucunda yaralı sürücü sıkıştığı yerden çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.