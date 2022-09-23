Son Dakika
Milli Savunma Bakanlığı: "Son bir haftada Edirne, Hatay, Şanlıurfa, Şırnak ve Mardin hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 31 şahıs hududu geçemeden yakalandı. Yapılan incelemede yakalanan şahıslardan 17’sinin FETÖ, 10’unun PKK/KCK/YPG t
İstanbul Halkalı’daki bir okulda hayatını kaybeden 12 yaşındaki Samet Gül’ün ölümüyle ilgili M.N.O adlı 14 yaşındaki bir çocuğun gözaltına alındığı ve ardından tutuklandığı öğrenildi.
İstanbul Halkalı’daki bir okulda hayatını kaybeden 12 yaşındaki Samet Gül’ün ölümüyle ilgili M.N.O adlı 14 yaşındaki bir çocuğun gözaltına alındığı ve ardından tutuklandığı öğrenildi.
Asayiş 23.09.2022, 09:49
İstanbul Halkalı’daki bir okulda hayatını kaybeden 12 yaşındaki Samet Gül’ün ölümüyle ilgili M.N.O adlı 14 yaşındaki bir çocuğun gözaltına alındığı ve ardından tutuklandığı öğrenildi.
Sayfalar Tümü