İstanbul genelinde ‘kumar’ uygulaması

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro ekipleri koordinesinde 5-9 Aralık tarihleri arasında 170 ekip 386 personelin katılımı ile kumar ve kumar makineleri uygulaması yapıldı. Yapılan uygulamalarda çeşitli suçlardan aranması olduğu tespit edilen 2 kişi yakalanırken, 92 şahsa idari para cezası kesildi. Öte yandan, kumar oynanması için yer ve imkan sağladığı tespit edilen 20 şüpheli hakkında ise adli işlem başlatıldı.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro ekipleri koordinesinde 5-9 Aralık tarihleri arasında İstanbul genelinde 170 ekip 386 personelin katılımı ile kumar ve kumar makineleri uygulaması yapıldı.

Uygulamalar kapsamında 451 kahvehane, kıraathane, cafe, 13 dernek ve 8 ruhsatsız iş yerinde denetimler yapıldı. Toplam 3 bin 936 şahsa GBT sorgulaması yapılan denetimlerde, aranması olduğu tespit edilen 2 şahıs yakalandı. Denetimlerde ayrıca kumar oynadıkları tespit edilen 92 şahıs hakkında Kabahatler Kanunu gereğince 167 bin 348 TL idari para cezası uygulanırken, kumar oynanması için yer ve imkan sağladığı tespit edilen 20 şüpheli hakkında ise adli işlem başlatıldı.

Yapılan denetimlerde 1 adet kumar makinası, 8 bin 190 TL, 13 Adet hard disk, okey takımı ve 28 deste iskambil kağıdına el konularak ruhsatsız faaliyet gösterdiği tespit edilen 9 iş yeri mühürlendi.