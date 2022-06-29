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İstanbul genelinde araması olan hükümlü 6 şahıs yakalandı

İstanbul’a araması bulunan hükümlü şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda 6 şahıs yakalandı.

Asayiş 29.06.2022, 13:03
İstanbul genelinde araması olan hükümlü 6 şahıs yakalandı

İstanbul’a araması bulunan hükümlü şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda 6 şahıs yakalandı.

İstanbul genelinde Aranan Şahıslar Büro Amirliğince hükümlü şahıslara yönelik İstanbul’da operasyon başlattı. Yapılan operasyonda, hırsızlık suçundan 26 yıl 3 ay hapis cezası olan Fatih K. isimli şahıs Bahçelievler’de aynı suçtan 21 yıl hapis cezası olan Erol oğlu Barış A. isimli şahıs Pendik’te, yağma suçundan 19 yıl hapis cezası olan Mevlüt T. Sultanbeyli’de Kasten öldürmeden 16 yıl 1 ay hapis cezası olan Selim G. Bağcılar’da, dolandırıcılıktan 14 yıl 10 ay hapis cezası olan Şaban U.D. Üsküdar’da ve kasten öldürme suçundan 11 yıl 3 ay hapis cezası bulunan Volkan A. Bağcılar da yakalandı. Yakalanan şahıslar gerekli işlemlerin yapılabilmesi için bölge Polis Merkezi Amirliklerine teslim edildi.

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