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İstanbul genelinde araması olan 48 şahıs yakalandı

İstanbul genelinde çeşitli suçlardan aramaları bulunan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda, 48 şüpheli yakalandı.

Asayiş 31.05.2022, 10:32
İstanbul genelinde araması olan 48 şahıs yakalandı

İstanbul genelinde çeşitli suçlardan aramaları bulunan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda, 48 şüpheli yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan şahıslar Büro Amirliği ekipleri Cuma günü İstanbul’da çeşitli suçlardan aranan şahıslara yönelik operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda aralarında yağmalama suçundan 36 yıl hüküm giymiş Muhammet K., yağmalama suçundan 25 yıl 10 ay hüküm giymiş Savaş A., hırsızlık suçundan 22 yıl 8 ay hüküm giymiş Volkan Y., öldürme suçundan 20 yıl 10 ay hüküm giymiş İlyas F. dahil toplam 48 hükümlü şahıs, yakalanarak gözaltına alındı.

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