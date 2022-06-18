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İstanbul Fatih’te, emniyet operasyonlarında ele geçirilen sahte ve kaçak ürünlerin tutulduğu depoda yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

İstanbul Fatih’te, emniyet operasyonlarında ele geçirilen sahte ve kaçak ürünlerin tutulduğu depoda yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Asayiş 18.06.2022, 17:10
İstanbul Fatih’te, emniyet operasyonlarında ele geçirilen sahte ve kaçak ürünlerin tutulduğu depoda yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

İstanbul Fatih’te, emniyet operasyonlarında ele geçirilen sahte ve kaçak ürünlerin tutulduğu depoda yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

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