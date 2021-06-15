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İstanbul Fatih’te dev narkotik operasyonu

İstanbul Fatih’te sokaklarda narkotik madde satan torbacılara uyuşturucu temin eden şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

Asayiş 15.06.2021, 08:11
İstanbul Fatih’te dev narkotik operasyonu

İstanbul Fatih’te sokaklarda narkotik madde satan torbacılara uyuşturucu temin eden şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri, torbacı olarak bilinen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon gerçekleştirdi. Operasyon Fatih ilçesindeki çok sayıdaki adrese ve şüphelilere yönelik yapıldı.

Operasyona özel harekat polisleri de destek verdi. Operasyonda önceden tespit edilen adreslerin kapıları ile polis ekipleri tarafından kırıldı. Polis ekiplerinin girmiş oldukları adreslerde ise detaylı inceleme yapıldı. Gözaltına alınan şahıslar sağlık kontrollerinin ardından polis merkezine götürüldü.
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