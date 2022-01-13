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İstanbul Eyüpsultan’da bir kamyonet virajı alamayarak gecekondunun üzerine devrildi. 2 kişi yaralanırken, olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İstanbul Eyüpsultan’da bir kamyonet virajı alamayarak gecekondunun üzerine devrildi. 2 kişi yaralanırken, olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Asayiş 13.01.2022, 09:54
İstanbul Eyüpsultan’da bir kamyonet virajı alamayarak gecekondunun üzerine devrildi. 2 kişi yaralanırken, olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.