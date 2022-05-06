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İstanbul Esenler’de sokak ortasında başından silah ile vurularak öldürülen Asiyenur Atalay cinayetine ilişkin zanlı Ümit Karakoyun ’kasten öldürme’ suçundan tutuklandı.
İstanbul Esenler’de sokak ortasında başından silah ile vurularak öldürülen Asiyenur Atalay cinayetine ilişkin zanlı Ümit Karakoyun ’kasten öldürme’ suçundan tutuklandı.
Asayiş 06.05.2022, 16:45
İstanbul Esenler’de sokak ortasında başından silah ile vurularak öldürülen Asiyenur Atalay cinayetine ilişkin zanlı Ümit Karakoyun ’kasten öldürme’ suçundan tutuklandı.