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İstanbul Emniyeti’nden "Kültür Turizm Komisyonu" denetimi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerince "Kültür Turizm Komisyonu" denetimleri yapıldı. Turizm acentesi görünümlü kaçak stantlara yönelik gerçekleştirilen rutin denetimlerde 60 şahıs men edildi ve toplam 78 bin TL idari para cezası uygulandı.

Asayiş 12.09.2021, 21:10
İstanbul Emniyeti’nden "Kültür Turizm Komisyonu" denetimi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerince "Kültür Turizm Komisyonu" denetimleri yapıldı. Turizm acentesi görünümlü kaçak stantlara yönelik gerçekleştirilen rutin denetimlerde 60 şahıs men edildi ve toplam 78 bin TL idari para cezası uygulandı.


İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerince "Kültür Turizm Komisyonu" denetimleri kapsamında yapılan çalışmalarda 12 Ağustos- 12 Eylül tarihleri arasında Beyoğlu Talimhane’de yer alan ve yabancı uyruklu şahıslar tarafından kaçak olarak faaliyet gösterdiği tespit edilen turizm acentesi görünümlü kaçak stantlara yönelik denetim gerçekleştirildi.


Denetimlerde kaçak stantlarda görevli 60 şahıs men edilirken, 15 kişiye ise toplam 78 bin TL idari para cezası uygulandı.

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