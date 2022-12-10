İstanbul Emniyeti’nden hükümlü şahısların yakalanmasına yönelik çalışma

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği tarafından kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü şahısların yakalanması amacıyla 1-9 Aralık tarihleri arasında çalışma gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalarda toplam 86 hükümlü şahıs yakalanarak cezaevlerine teslim edildi.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği tarafından haklarında kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü şahısların yakalanması amacıyla 1-9 Aralık tarihleri arasında çalışma gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalarda cinsel istismar, hırsızlık, öldürme, yağma gibi suçlardan aranan toplam 86 hükümlü şahıs yakalandı. Şahıslar, işlemleri yapılarak cezaevlerine teslim edildi.