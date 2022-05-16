İstanbul Emniyetinden, Esenyurt’taki kavgaya ilişkin açıklama

İstanbul Esenyurt’ta çocukların oyun oynarken başlattığı ve ailelerin karışmasıyla büyüyen kavgaya ilişkin 4 kişinin gözaltına alındığı duyuruldu.

Esenyurt Çınar Mahallesi’nde 1 Mayıs günü yaşanan kavgada, sokakta oyun oynayan T.Ç. ve İ.A. isimli çocuklar ile B.S. ve E.S. isimli çocuklar arasında çıkan kavgaya ailelerde karışınca ortalık savaş alanına dönmüştü. İki taraftan onlarca vatandaş sokak ortasında birbirine saldırırken, çevredekiler durumu polise haber vermiş, olay yerine gelen polis ise tarafları ayırmak için havaya ateş açmıştı. Polis tarafların dağılmasının ardından olaya karışan T.Ç., İ.A., B.S. ve E.S. isimli 4 kişiyi gözaltına aldı.

Sosyal medyadaki “Suriyeli” paylaşımı provokasyon çıktı

Öte yandan, kavgaya ilişkin “Hüseyin Hakkı Kahveci” mahlası ile sosyal medya hesabından provokasyon amaçlı paylaşımlarda bulunan bir şaibeli, yabancı uyruklu şahısların kavga edip etrafa rastgele ateş ettiği şeklinde iddialar ortaya atmıştı. Yazılan iddiaların gerçeği yansıtmadığı tespit edildi. Kavgaya karışan tarafların Suriye uyruklu olmadığı belirtilirken, İstanbul Emniyeti, kavgaya karışan şahısların Türk vatandaşı olduğunu açıkladı.