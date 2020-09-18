İstanbul emniyetinden aranan şahıslara yönelik çok sayıda adrese operasyon
İSTANBUL İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN ÇEŞİTLİ SUÇLARDAN DOLAYI ARANAN ŞAHISLARA YÖNELİK ÇOK SAYIDA ADRESE OPERASYON DÜZENLENDİ. ÇOK SAYIDA ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI. İSTANBUL İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI EKİPLER GECE SAATLERİNDE ÇEŞİTLİ SUÇLARDAN DOLAYI ARANAN ŞAHISLARA YÖNELİK ÇOK SAYIDA ADRESE OPERASYON DÜZENLEDİ. OPERASYON KAPSAMINDA ÇOK SAYIDA ADRESE DÜZENLENEN BASKINLARDA ŞÜPHELİLER GÖZALTINA ALINDI. KÜÇÜKÇEKMECE KANARYA MAHALLESİ’NDE DÜZENLENEN BİR OPERASYONDA Ü.T (35) İSİMLİ ŞÜPHELİ ŞAHIS ÖNCEDEN BELİRLENEN ADRESTE BULUNAMAZKEN POLİSİN YAKIN TAKİBİ SONRASI BİR İNŞAAT KONTEYNIRINDA UYURKEN YAKALANDI. ÇOK SAYIDA SUÇTAN DOLAYI ARANDIĞI ÖĞRENİLEN ŞÜPHELİ ŞAHIS, KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN HASTANESİNE KONTROL AMAÇLI GÖTÜRÜLDÜKTEN SONRA POLİS EKİPLERİ TARAFINDAN EMNİYETE GÖTÜRÜLDÜ.
İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü tarafından çeşitli suçlardan dolayı aranan şahıslara yönelik çok sayıda adrese operasyon düzenlendi. Çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler gece saatlerinde çeşitli suçlardan dolayı aranan şahıslara yönelik çok sayıda adrese operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında çok sayıda adrese düzenlenen baskınlarda şüpheliler gözaltına alındı. Küçükçekmece Kanarya Mahallesi’nde düzenlenen bir operasyonda Ü.T (35) isimli şüpheli şahıs önceden belirlenen adreste bulunamazken polisin yakın takibi sonrası bir inşaat konteynırında uyurken yakalandı. Çok sayıda suçtan dolayı arandığı öğrenilen şüpheli şahıs, Kanuni Sultan Süleyman Hastanesine kontrol amaçlı götürüldükten sonra polis ekipleri tarafından emniyete götürüldü.
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