İstanbul Emniyetinde kritik terfiler

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nde bazı personel, bir üst rütbeye terfi etti.

Edinilen bilgiye göre, Yüksek Değerlendirme Kurulu ve Merkez Değerlendirme Kurulunca yürütülen rütbe terfi işlemlerine dair alınan kararların belli oldu. Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Personel Daire Başkanlığınca üçüncü sınıf emniyet müdürleri ve alt rütbelerin açıklandığı terfilere göre, 3 yıldır İstanbul Emniyet Müdürlüğü Medya Halkla İlişkiler ve Protokol Şube Müdürlüğünü yürüten Süleyman Gökdemir, İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Kadir Arslan, bir dönem İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü yapan, Çekmeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü görevini yürüten Abdurrahman Soğuksu, Güvenlik Şube Müdürü M. Hanifi Zengin, Spor Şube Müdürü Osman Tınmazol, Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürü Gökhan Bambal, Sultangazi İlçe Emniyet Müdürü Turan Çelik, Silah ve Patlayıcı Maddeler Şube Müdürü Öznur Selçuk Gündüz, Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürü Uğur Kurak, Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürü Özgür Yılmaz ve Şişli İlçe Emniyet Müdürü Özay Kayhan terfi alarak İkinci Sınıf Emniyet Müdürü oldu.

İstanbul İstihbarat Şube Müdürlüğü’nün başında bulunan İlyas Kayış, İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Serdar Örs, Bomba İnceleme ve İmha Müdürlüğü gibi kritik görevde yer alan Şube Müdürü Azmi İlker Çiftçi, Güvenlik Şube Müdür Yardımcısı Rıdvan Varlı, Bağcılar İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı Ahmet Emrah Donbay, Sabiha Gökçen Havalimanı Şube Müdür Yardımcısı Mustafa Parasız ise Dördüncü Sınıf Emniyet Müdürlüğü’nden Üçüncü Sınıf Emniyet Müdürlüğü’ne terfi ettirildi.

Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdür Yardımcısı Alperen Süer, Narkotik Şube Müdür Yardımcısı Can Coşkun, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdür Yardımcısı Gökhan Karagül, Kadıköy İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı Alparslan Şahin, Çekmeköy İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı Alper Deniz Demir, Ataşehir İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı Ahmet Serkan Tulum ve Bağcılar İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı Emrah Ata’nın da Emniyet Amirliği rütbesinden terfi alarak Dördüncü Sınıf Emniyet Müdürü olarak terfi ettirildiği öğrenildi.