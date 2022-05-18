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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesi önünde bir aracın içerisinde bulunan silahlı şahıs, polisi alarma geçirdi. Ekiplerin şahsı ikna çalışmaları sürüyor.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesi önünde bir aracın içerisinde bulunan silahlı şahıs, polisi alarma geçirdi. Ekiplerin şahsı ikna çalışmaları sürüyor.
Asayiş 18.05.2022, 22:03
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesi önünde bir aracın içerisinde bulunan silahlı şahıs, polisi alarma geçirdi. Ekiplerin şahsı ikna çalışmaları sürüyor.