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İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri Ümraniye’de düzenlediği operasyonda, aralarında korona virüs tedavisinde kullanılan ilaçların da bulunduğu toplam 445 bin 195 sahte ilaç ele geçirdi. Ele geçirilen ilaçların piyasa değerinin yaklaşık 7.5 milyon TL olduğ

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri Ümraniye’de düzenlediği operasyonda, aralarında korona virüs tedavisinde kullanılan ilaçların da bulunduğu toplam 445 bin 195 sahte ilaç ele geçirdi. Ele geçirilen ilaçların piyasa değerinin yaklaşık 7.5 milyon TL olduğu öğrenildi.

Asayiş 22.09.2021, 09:59
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri Ümraniye’de düzenlediği operasyonda, aralarında korona virüs tedavisinde kullanılan ilaçların da bulunduğu toplam 445 bin 195 sahte ilaç ele geçirdi. Ele geçirilen ilaçların piyasa değerinin yaklaşık 7.5 milyon TL olduğ

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri Ümraniye’de düzenlediği operasyonda, aralarında korona virüs tedavisinde kullanılan ilaçların da bulunduğu toplam 445 bin 195 sahte ilaç ele geçirdi. Ele geçirilen ilaçların piyasa değerinin yaklaşık 7.5 milyon TL olduğu öğrenildi.

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