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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Göbeklitepe’deki dikilitaşların bir sureti New York’taki BM binasının bahçesinde sergilenmeye başladı"
- İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri Ümraniye’de düzenlediği operasyonda aralarında korona virüs tedavinde kullanılan ilaçların da bulunduğu toplam 445 bin 195 sahte ilaç ele geçirdi. Ele geçirilen ilaçların piyasa değerinin yaklaşık 7.5
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri Ümraniye’de düzenlediği operasyonda aralarında korona virüs tedavinde kullanılan ilaçların da bulunduğu toplam 445 bin 195 sahte ilaç ele geçirdi. Ele geçirilen ilaçların piyasa değerinin yaklaşık 7.5 milyon TL olduğu öğrenildi.
Asayiş 22.09.2021, 10:19