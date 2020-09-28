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İstanbul'da, Suriyeli çocukları dilendiren çete çökertildi!

İstanbul'da, Suriyeli çocukları dilendiren çete çökertildi. Operasyonda 24 şüpheli yakalandı, 68 çocuk kurtarıldı

Asayiş 28.09.2020, 10:21
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İstanbul'da, Suriyeli çocukları dilendiren çete çökertildi!

İstanbul'da Suriye'deki ailelerinin çocuklarını kiralayıp kaçak yollarla ülkeye sokup dilendiren şebekeye operasyon düzenlendi. Operasyonda 68 çocuk kurtarılırken, 24 kişi gözaltına alındı. Aramalarda 250 bin TL, 100 dolar, 228 bin 500 Suriye parası ve çok sayıda madeni para ele geçirildi.

İstanbul Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri 3 aylık çalışma sonucunda Suriyeli çocukların, yine Suriye uyruklu suç örgütünce ailelerinden kiralanarak Suriye'nin çeşitli bölgelerinden yasadışı yollarla İstanbul'a getirilip, çeşitli adreslerde zorla alıkonularak, il genelinde zorla dilendirdiklerini tespit etti.

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