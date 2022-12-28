İstanbul'da radikal örgütlere yılbaşı öncesi büyük operasyon: Yabancı uyruklu 18 şüpheli yakalandı

Edinilen bilgiye göre, kentte El Kaide, Heyet Tahrir el-Şam (HTŞ) ve DEAŞ'la bağlantılı unsurların varlık gösterdiğine dair istihbarat alındığını aktaran güvenlik kaynakları, söz konusu şüphelileri yakın takibe alarak adım adım izledi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce, dini istismar eden terör örgütlerinin faaliyetlerine yönelik yeni yıl öncesi geniş çaplı çalışma gerçekleştirildi.

Savcılıkça yürütülen soruşturma çerçevesinde, söz konusu terör örgütleri ve çatışma bölgeleriyle iltisaklı şahısların, günümüz itibariyle çatışma bölgelerinde bulunan örgüte yakın kişiler ile irtibatlı olduklarına dair istihbarı bilgiler edinildi. Güvenlik ve istihbarat birimlerince elde edilen bilgiler ışığında bu şahısların yaşadıkları belirlenen 12 ilçedeki 21 adrese bu sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Özel harekat timlerinin de katıldığı operasyonda, tamamı yabancı uyruklu 18 kişinin ‘şüpheli' sıfatıyla yalanarak gözaltına alındığı öğrenildi. Baskın yapılan adreslerde gerçekleştirilen aramalarda ise çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzemeye incelenmek üzere el konulduğu kaydedildi. Aşırı uç radikal terör örgütlerine mensup olduğu iddiasıyla yakalanan 18 şüpheli, sorgulanmak üzere Terörle Mücadele Şubesine getirildi. El Kaide, DEAŞ ve HTŞ bağlantılı 18 şüpheli hakkında başlatılan ifade ve tahkikat işlemlerinin devam ettiği aktarıldı.