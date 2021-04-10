İstanbul'da parkta yürüyen kadın dehşeti yaşadı

Cihangir'de bir erkek elindeki bıçakla kadına saldırıp taciz etti.

İstanbul'da Beyoğlu'nda bulunan Cihangir Sanatkarlar Parkı'nda bir erkek yanına yaklaştığı kadını bıçakla tehdit ederek taciz etti.

Cihangir Sanatkarlar Parkı'nda bir kişi, gündüz saatlerinde parkta yürüyen genç kadının önce sırtına dokundu ardından cebindeki bıçağı çıkarıp tehdit etti.

Görüntülerde saldırganın, genç bir kadını elindeki bıçağı boğazına dayayarak elle taciz ettiği görülüyor.

Saldırıya uğrayan kadının polise şikayette bulunduğu bildirildi.