İstanbul'da 'murç' dehşeti kamerada

Olay, geçtiğimiz 8 Haziran Salı günü saat 18.30 sıralarında Kağıthane Hamidiye Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre akşam saatlerinde motosiklet sürücüsü Ömer Çetin (24), evine doğru seyretmeye başladı. Genç cadde üzerinde gittiği esnada ters yönden gelen Abubekir M.'nin (57) idaresindeki kapalı kasa minibüsle çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle motosikletten düşen Çetin, yere savrularak vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Kazanın ardından öfkeyle aracından inen M., yanına gittiği genci yardımcı olmak yerine, “Motosikletliler hepiniz böylesiniz, sizi dövmek lazım” diyerek darp etmeye başladı.

Murçla defalarca kafasına vurdu

Gencinde karşılık vermesi üzerine çıkan kavgada tekme ve yumruklar havada uçuştu. Kavgadan bir süre sonra aracına gelen şahıs cep telefonuyla oğlu Fatih M.'yi aradı. Görüşmenin ardından cadde üzerindeki depodan eline murç alarak şahıs, yanına gittiği gencin kafasına defalarca vurdu. Vatandaşların araya girmesiyle taraflar ayrılırken, başından yaralanan genç ambulansla hastaneye kaldırıldı. Gencin başına 7 adet dikiş atıldığı öğrenildi. Saldırgan şahıs ise aracına binerek olay yerinden kaçtı. Dehşet anları ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Kağıthane polisinin yakaladığı saldırgan serbest bırakıldı

Yaşananların ardından olay yerine sevk edilen Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, görgü şahitlerinin ifadelerine başvurarak güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Başından yaralanan Çetin'inde ifadesine başvuran polis ekipleri, plakasını tespit ettikleri aracın sürücüsü Abubekir M.'yi kıskıvrak yakaladı. Gözaltına alınan şahıs Sadabad Polis Merkezi Amirliği'ndeki adli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan şahıs adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

“Siz motorcular hepiniz dayağı hak ediyorsunuz”

Yaşadığı dehşeti anlatan Ömer Çetin, “Ben buradan geliyordum, transit model bir araç ters yöne girmek için hızlıca geçti ve bana vurdu. Bana vurduktan sonra ben yere düştüm ve ona, ‘ters yöne girdin, dikkat eder misin?' dedim. Bana direkt olarak, ‘siz motorcular hepiniz dayağı hak ediyorsunuz' dedi. ‘Neden böyle bir şey söyledin, yardım etmen lazım' dediğimde ise ‘sen ne diyorsun' diyerek ana avrat küfür etti ve gözüme yumruk attı. Sonra burada boğuşmaya başladık. O aşağıya, ben yukarı derken kalktım motorumun yanına gittim. Tam motorumu kaldırırken eline aldığı murçla arkamdan kafama 2-3 sefer vurdu. Benim kafa açıldı ve dengemi kaybederek aşağıya düştüm. Sonra can havliyle kaçarken arkamdan birkaç kez daha vurdu. Tekrardan küfür etmeye başladı ve o esnada oğlu geldi. Bağrıştık falan adamlar onları burada zor tuttu. Adam yüzde 100 suçlu, hakkımızı hukuki yönden alacağız” dedi.

“Sen buradan sağ çıkabileceğini mi sandın?' diyerek kafama vurdu”

Çetin, “Olayın ardından darp raporu alarak emniyete başvuruda bulundum. Şahsı gözaltına almışlar ancak ertesi gün serbest bırakılmış. Avukatımızla konuşup süreci başlattık ve davayı bekliyoruz. Ayrıyeten yeni aldığım cep telefonuma da vurdu ve kullanılamaz hale geldi. Motorumun da maddi değeri yüksekti onda da masraflar var. Kafama 7 adet dikiş atıldı, kollarımda ve bacaklarımda darp izleri var. Hakkımızı savunacağız, kavga esnasında hem kendisi saldırdı hem de ‘dur kalbim var' diyerek durmamı istedi. Tabi insanın gözünün önüne babası geliyor, ben bıraktım onu sonra gitti murçu aldı ve vururken de ‘sen buradan sağ çıkabileceğini mi sandın?' diyerek kafama vuruyor. Ondan sonra ben her şeyi hayal meyal hatırlıyorum. Şahsın ceza almasını talep ediyoruz” ifadelerini kullandı.