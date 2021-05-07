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İstanbul'da IŞİD operasyonu: 8 gözaltı
İstanbul'da, IŞİD'e yönelik 10 ilçede 15 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 8 zanlı gözaltına alındı.
Asayiş 07.05.2021, 12:03
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, IŞİD terör örgütü ve çatışma bölgeleriyle iltisaklı şüphelilerin tespit ve deşifresine yönelik çalışma başlattı.
Çalışmalar kapsamında 10 ilçede 15 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda 8 şüpheli yakalanırken, şüpheliler hakkında tahkikat devam ediyor.