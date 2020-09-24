İstanbul'da eşzamanlı FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı

FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün İstanbul'daki faaliyetlerinin tespit ve deşifresine yönelik olarak yapılan çalışmalar neticesinde FETÖ/PDY soruşturmaları/kovuşturmaları kapsamında FİRAR durumda bulunan şahısların yakalanmalarına yönelik İstanbul dahilinde “örgüt içinde saklanma evleri Gaybubet evi” olarak tabir edilen ve örgüt üyelerinin saklanmak amacıyla kullandığı 27 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. FETÖ terör örgütü üyesi olarak aranması bulunan 33 kişi gözaltına alındı.

