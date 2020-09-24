Son Dakika
İstanbul'da eşzamanlı FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı
İstanbul’da FETÖ terör örgütü üyesi olduğu tespit edilen 27 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Eş zamanlı düzenlenen operasyonda 33 kişiye yönelik düzenlenen operasyonda 28 kişi gözaltına alındı.
Asayiş 24.09.2020, 08:49
1
FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün İstanbul'daki faaliyetlerinin tespit ve deşifresine yönelik olarak yapılan çalışmalar neticesinde FETÖ/PDY soruşturmaları/kovuşturmaları kapsamında FİRAR durumda bulunan şahısların yakalanmalarına yönelik İstanbul dahilinde “örgüt içinde saklanma evleri Gaybubet evi” olarak tabir edilen ve örgüt üyelerinin saklanmak amacıyla kullandığı 27 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. FETÖ terör örgütü üyesi olarak aranması bulunan 33 kişi gözaltına alındı.
23°
açık
Namaz Vakti 24 Eylül 2020
|İmsak
|05:22
|Güneş
|06:47
|Öğle
|13:01
|İkindi
|16:24
|Akşam
|19:06
|Yatsı
|20:25
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|2
|6
|2. Alanyaspor
|2
|6
|3. Göztepe
|2
|4
|4. Karagümrük
|2
|4
|5. Beşiktaş
|2
|4
|6. Hatayspor
|2
|4
|7. Antalyaspor
|2
|4
|8. Fenerbahçe
|2
|4
|9. Kasımpaşa
|2
|3
|10. Sivasspor
|2
|3
|11. Erzurumspor
|2
|3
|12. Kayserispor
|2
|3
|13. Konyaspor
|1
|1
|14. Gaziantep FK
|2
|1
|15. Trabzonspor
|2
|1
|16. Gençlerbirliği
|2
|1
|17. Malatyaspor
|2
|1
|18. Denizlispor
|2
|1
|19. Çaykur Rizespor
|2
|0
|20. Ankaragücü
|1
|0
|21. Başakşehir
|2
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankara Keçiörengücü
|2
|6
|2. Tuzlaspor
|2
|4
|3. Samsunspor
|2
|4
|4. Adana Demirspor
|2
|4
|5. Adanaspor
|2
|4
|6. Balıkesirspor
|2
|3
|7. Bursaspor
|2
|3
|8. Altınordu
|2
|3
|9. Bandırmaspor
|2
|3
|10. İstanbulspor
|2
|3
|11. Ankaraspor
|2
|3
|12. Ümraniye
|2
|3
|13. Akhisar Bld.Spor
|2
|1
|14. Altay
|2
|1
|15. Boluspor
|2
|1
|16. Eskişehirspor
|2
|1
|17. Giresunspor
|2
|1
|18. Menemen Belediyespor
|2
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Leicester City
|2
|6
|2. Everton
|2
|6
|3. Arsenal
|2
|6
|4. Liverpool
|2
|6
|5. Crystal Palace
|2
|6
|6. Tottenham
|2
|3
|7. Wolverhampton
|1
|3
|8. Brighton
|2
|3
|9. Aston Villa
|1
|3
|10. Leeds United
|2
|3
|11. Chelsea
|2
|3
|12. Newcastle
|2
|3
|13. Man City
|0
|0
|14. Burnley
|1
|0
|15. M. United
|1
|0
|16. West Ham
|2
|0
|17. Sheffield United
|2
|0
|18. Fulham
|2
|0
|19. Southampton
|2
|0
|20. West Bromwich
|2
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Granada
|2
|6
|2. Real Betis
|2
|6
|3. Villarreal
|2
|4
|4. Celta de Vigo
|2
|4
|5. Valencia
|2
|3
|6. Osasuna
|2
|3
|7. Getafe
|1
|3
|8. Cádiz
|2
|3
|9. Real Sociedad
|2
|2
|10. Real Madrid
|1
|1
|11. Eibar
|2
|1
|12. Huesca
|2
|1
|13. Real Valladolid
|2
|1
|14. Atletico Madrid
|0
|0
|15. Barcelona
|0
|0
|16. Elche
|0
|0
|17. Sevilla
|0
|0
|18. Levante
|1
|0
|19. Deportivo Alaves
|2
|0
|20. Athletic Bilbao
|1
|0