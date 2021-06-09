İstanbul'da dev PKK/KCK - PYD ve YPG operasyonu

Emniyet kaynaklarının aktardığı bilgilere göre, İstanbul Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, bölücü terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik yürütülen soruşturma kapsamında bu sabaha karşı 8 ayrı ilçede eş zamanlı operasyon düzenlemişti. Söz konusu soruşturma kapsamında örgütün sokak yapılanmasına yönelik 12 ayrı adrese yapılan baskınlarda, aralarında HDP Beyoğlu İlçe Başkanı Mehmet Sait Bor'un da olduğu 7 şüpheli yakalanmıştı.

Suriye'nin kuzeyindeki Afrin bölgesinde örgütün faaliyetleri

Güvenlik kaynaklarına dayanan bilgiye göre operasyonun detayları da gün yüzüne çıktı. Yakalananlar arasında 6 yıl önce Bahçelievler'de meydana gelen molotof kokteylli/bombalı saldırı olayına karışan örgüt üyelerinin de bulunduğu öğrenildi. Ayrıca Suriye'nin kuzeyinde TSK tarafından gerçekleştirilen Zeytin Dalı Harekatı öncesinde PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütü içerisinde Afrin bölgesinde faaliyet gösteren örgüt mensupları ile faaliyetleri hakkında bilgiler içeren materyallerde adı geçen, örgüt saflarında silahlı faaliyet yürüttükten sonra İstanbul'a sızan kişiler ile örgütün kırsal alanına eleman aktaran, örgüte yardım ve yataklık yapan şüpheliler de bulunuyor.

İstanbul Bahçelievler'deki eylemde parmak izleri bulunuyor

Suç unsuru görüşmeleri tespit edilen zanlılar da yakalananlar içinde yer alıyor. 26 Aralık 2015 tarihinde İstanbul'un Bkiahçelievler ilçesi Zafer Mahallesi Yıldırım Beyazıt Caddesi ve Halit Ziya Uşaklıgil Caddesi üzerinde meydana gelen molotof kokteylli/bombalı saldırı olayında elde edilen deliller ışığında, materyaller üzerinden alınan parmak izi eşleştirmeleriyle tespit edilen örgüt üyelerinin bir kısmının da gözaltına alınanlar arasında olduğu ifade ediliyor.

Gözaltına alınan Mehmet Sait Bor ile diğer 6 şüphelinin İstanbul Terörle Mücadele Şubesi'ndeki sorguları sürüyor.